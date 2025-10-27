سرقة أمتعة وهواتف لاعبي مستقبل المرسى في ملعب أحمد البصيري ببنزرت ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff45425c5cc3.66755105_kmfphljienoqg.jpg width=100 align=left border=0>

تعرّض الأحد 26 أكتوبر، فريق الأصاغر -ب- في مستقبل المرسى لكرة القدم لعملية سرقة في ملعب أحمد البصيري ببنزرت فقد على اثرها عدد من اللاعبين بعض امتعتهم وهواتفهم.



وجدّت الحادثة أثناء مبارة جمعت فريق أصاغر مستقبل المرسى بأصاغر النادي البنزرتي قبل أن يتفطّن بعض مسؤولي المرسى لعملية السرقة ويتقدّمون بشكاية للسلطات الأمنية في الغرض.











في الاثناء تقدّمت صفحة أخبار النادي البنزرتي بالاعتذار لهيئة مستقبل المرسى عن الحادثة مؤكدة أن ما حصل لا يمتّ بأي صلة للنادي البنزرتي وهو تصرّف فردي من دخلاء لا علاقة لهم بالفريق.

