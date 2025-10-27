Babnet   Latest update 11:16 Tunis

سرقة أمتعة وهواتف لاعبي مستقبل المرسى في ملعب أحمد البصيري ببنزرت ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff45425c5cc3.66755105_kmfphljienoqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 11:10 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تعرّض الأحد 26 أكتوبر، فريق الأصاغر -ب- في مستقبل المرسى لكرة القدم لعملية سرقة في ملعب أحمد البصيري ببنزرت فقد على اثرها عدد من اللاعبين بعض امتعتهم وهواتفهم.

وجدّت الحادثة أثناء مبارة جمعت فريق أصاغر مستقبل المرسى بأصاغر النادي البنزرتي قبل أن يتفطّن بعض مسؤولي المرسى لعملية السرقة ويتقدّمون بشكاية للسلطات الأمنية في الغرض.




في الاثناء تقدّمت صفحة أخبار النادي البنزرتي بالاعتذار لهيئة مستقبل المرسى عن الحادثة مؤكدة أن ما حصل لا يمتّ بأي صلة للنادي البنزرتي وهو تصرّف فردي من دخلاء لا علاقة لهم بالفريق.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317384


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-18
24°-17
27°-17
27°-18
27°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    