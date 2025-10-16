المسدي: "مشروع ميزانية 2026 فيه محاولات إصلاح... لكن دون رؤية وطنية واضحة"

اعتبرت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي أن مشروع قانون الميزانية لسنة 2026 تضمّن نقاط قوة مهمة، لكنه في المقابل يطرح عديد الأسئلة الجوهرية حول غياب رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة.



وفي تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، قالت المسدي إن من بين الإيجابيات في مشروع الميزانية:



"مازلنا نصرفوا أكثر من ما ننتجوا."

التي تُقرّ، معتبرة ذلك "استرجاعاً للحكومة لقرارها المالي بيدها".لفائدة، ووصفتها بـ"الخطوة الجريئة".وفق، وهو ما اعتبرته "حلاً عملياً لملفات معلّقة".، ووصفت القرار بأنه "اجتماعي وفي وقته المناسب".لكن في المقابل، انتقدت المسدي ما اعتبرته، مشيرة إلى أنتم، ما قد يكشف في المرحلة المقبلة عن "ملفات كثيرة"، وفق تعبيرها.كما لفتت إلى أنفي ظل، إضافة إلى استمراروضعف آليات الرقابة، قائلة:وختمت المسدي تدوينتها بالتأكيد على أن، لكنها تبقى "مجرد أرقام على الورق"، ما لم تُبنَ علىوقرارات جريئة، معتبرة أن تونس اليومويقترحمواصلةللمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، إلى جانبلما لها من دور في تعزيز التنمية الجهوية العادلة.كما تتضمّن(أصلاً وفائدة) خلال السنة القادمة، مع