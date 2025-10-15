Babnet   Latest update 12:46 Tunis

الفنانة لطيفة : " شكرا للسيسي فخر الامة بانجاز اتفاق شرم الشيخ"‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ef87b1ac6884.04810947_hjkigemnfpolq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025
      

لطيفة تشيد بدور الرئيس المصري السيسي في وقف حرب غزة وتصف قمة شرم الشيخ بـ"الحدث التاريخي"

عبّرت الفنانة التونسية لطيفة عن تقديرها الكبير لدور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقف حرب غزة ومنع تهجير الفلسطينيين، معتبرة أن ما قام به يمثل "موقفًا تاريخيًا يُعيد لمصر والعرب مكانتهم القيادية في المنطقة".


وكتبت لطيفة في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك:

"شكرًا للقائد الحكيم فخر الأمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على صبره وإصراره وحكمته في إنجاز هذا الحدث التاريخي، وعدم تهجير إخواننا في غزة ورد اعتبارهم وكرامتهم... عاشت مصر".

وفي تصريح لموقع "وشوشة" الفني، أعربت لطيفة عن سعادتها بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها "حدث تاريخي يُسجل بأحرف من ذهب في تاريخ مصر والمنطقة".

وقالت لطيفة:
"لا شك أن ما شاهدناه في قمة شرم الشيخ لم يكن ليحدث لولا عزيمة وإرادة وصبر الرئيس السيسي. فهو بطل هذا المؤتمر، والرجل الذي رفض بكل قوة فكرة تهجير الفلسطينيين ودافع عن حقهم في البقاء على أرضهم".

كما وجهت رسالة إلى الشعب الفلسطيني، جاء فيها:
"أقول لإخوتي الفلسطينيين: تشبّثوا ببعضكم كما تقول أغنيتكم الشعبية، لا تسمحوا بتفريقكم مرة أخرى، وواجهوا العدو الحقيقي الذي هو إسرائيل، فهذه لحظة تاريخية لا يجوز التفريط فيها، لأن أهل غزة مكانهم في غزة وليس في سيناء".

وتحدثت لطيفة عن دور الفن في دعم اللحظات الوطنية والقومية، قائلة:
"الفن كان دائمًا صوت الفرح والحزن، وله تأثير كبير في توحيد الشعوب. أتمنى أن تُقام في مصر احتفاليات ضخمة كما في الماضي، وأن تُطرح أغنيات تُخلّد هذا الحدث التاريخي، وأنا سأكون أول المشاركين، وأدعو كل زملائي وزميلاتي إلى الانضمام لهذه المبادرات".

واختتمت حديثها قائلة:
"الرئيس السيسي أعطاهم درسًا كبيرًا عندما دعوه إلى أمريكا ولم يذهب، فجاءوا هم إلى مصر. هذه رسالة واضحة بأن مصر هي صاحبة الريادة ومركز الثقل في الشرق الأوسط، وراعية راية العرب وشرفهم".


