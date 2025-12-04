جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية : يوم 31 ديسمبر آخر أجل للترشح للدورة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6931a6f6732233.59486541_jgmolpienqfkh.jpg width=100 align=left border=0>

يتواصل باب الترشح مفتوحا أمام الراغبين في المشاركة لنيل جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية، في دورتها الثانية وذلك إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2025.

ووفق نص البلاغ الصادر عن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين، تمنح الجائزة في فرع الأفراد والتي تبلغ قيمتها 40 ألف دولار أمريكي، لأحد أصحاب المؤلفات المتميزة في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي تلتزم باستعمال اللغة العربية الفصيحة، وتسهم في تيسير تناول علوم اللغة العربية وقواعدها ونصوصها وآدابها، وتساعد على نشر استعمالها بين الناطقين بغيرها.

أما في فرع المؤسسات فتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف دولار أمريكي، وتتمحور حول المشروعات التعليمية في مجال نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها.





وتمنح الجائزة لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة عن مشروع تعليمي على غرار المراكز العلمية والبرامج الدراسية والمنصات الرقمية التي تعمل على تعليم اللغة العربية ونشرها بين الناطقين بغيرها، ويهدف إلى توسيع أمد حضور اللغة العربية بين الناطقين بغيرها في جميع أنحاء العالم.



