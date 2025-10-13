مجدي الكرباعي: "افتتاح شركة إيطالية لمعالجة النفايات البلاستيكية في النفيضة يعيد للأذهان قضية الحاويات الإيطالية"

حذّر النائب السابق مجدي الكرباعي من افتتاح شركة إيطالية جديدة في النفيضة بولاية سوسة تُدعى T4Plast، متخصّصة في معالجة المواد البلاستيكية، معتبراً أن هذا التطور يعيد إلى الأذهان قضية الحاويات الإيطالية الشهيرة التي أثارت جدلاً واسعاً في تونس قبل سنوات.



وأوضح الكرباعي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن حفل افتتاح الشركة حضره سفير إيطاليا في تونس، أليساندرو بروناس، الذي وصف المشروع بأنه "إشارة ثقة في النسيج الاقتصادي التونسي" وسيساهم في خلق فرص عمل محلية.



وأشار الكرباعي إلى أن الدور المعلن للشركة هو، لكنه تساءل عن، قائلاً إنه "لا يُعرف بعد ما إذا كانت الشركة ستتعامل فقط مع النفايات البلاستيكية المنتجة محلياً، أم ستشمل أيضاً مواد مستوردة من الخارج، على غرار إيطاليا".واستحضر النائب السابق في هذا السياقالتي شغلت الرأي العام التونسي، والمتعلقة بشحنة تقاربتمّ توريدها من منطقةالإيطالية، والتي تبيّن لاحقاً أنها نفايات منزلية غير مطابقة للقوانين، وتم التخلص من جزء منها بالحرق.ودعا الكرباعي إلىالمتعلقة بالمشروع، ومن بينها:* ما نوعية المواد البلاستيكية التي ستتم معالجتها؟* هل ستكون هذه المواد محلية المصدر أم مستوردة؟* وهل تم إجراءومنحاللازمة للمعالجة والتخزين؟وأكد الكرباعي أن طرح هذه الأسئلة مشروع في ظل "تجربة تونس السابقة مع نفايات مستوردة من إيطاليا"، مضيفاً أن "غياب الشفافية وضعف الرقابة وتقييد الإعلام يجعل من حقّ التونسيين التساؤل والمعرفة".وختم تدوينته بالإشارة إلى أنه سيقوملتجنب أي التباس أو نقل غير دقيق لمضمون رسالته.