216 Capital et Plug and Play lancent le programme “216 Capital Venture Accelerator” pour propulser les startups tunisiennes
Communiqué de Presse - La scène des startups tunisiennes franchit un nouveau cap avec le lancement officiel du programme « 216 Capital Venture Accelerator », fruit du partenariat stratégique entre le fonds d’investissement 216 Capital et le géant californien de l’innovation Plug and Play.
Un programme unique et structurant
Un programme unique et structurant
D’une durée de six mois, ce programme accompagnera jusqu’à 20 startups tunisiennes afin de les rendre investment-ready et de favoriser leur passage à l’échelle régionale et internationale.
Il prévoit notamment :
* Des sessions personnalisées avec des coachs, mentors et VC internationaux,
* Un ticket d’investissement de 50 000 € par startup, avec possibilité de montants plus importants pour les projets les plus prometteurs,
* Une intégration dans le réseau global de Plug and Play, offrant un accès continu à des investisseurs, mentors et partenaires internationaux.
Déclarations et vision communePour Dhekra Khelifi, Partner chez 216 Capital :
« Ce programme marque un tournant important pour l’écosystème tunisien. En nous associant à Plug and Play, nous donnons aux fondateurs locaux les moyens de se structurer, de lever des fonds et d’accéder à des marchés mondiaux. »
De son côté, Yves Cabanac, Managing Director France, Benelux, Afrique chez Plug and Play, a déclaré :
« La Tunisie a déjà démontré sa capacité à générer des innovations de portée internationale. Avec ce lancement, nous souhaitons amplifier cet élan et positionner la Tunisie comme un hub d’innovation transrégional. »
Objectifs stratégiquesLe programme ambitionne de :
* Maximiser les investissements en faveur des startups locales via 216 Capital et Plug and Play Africa Ventures,
* Positionner la Tunisie comme un hub incontournable pour l’innovation en Afrique et dans la région MENA,
* Inspirer une nouvelle génération de success stories capables d’attirer l’attention internationale.
Soutenu par Smart Capital et le fonds de fonds ANAVA, ce programme s’inscrit dans la stratégie nationale de structuration et de financement des startups tunisiennes, avec pour finalité de faire de la Tunisie un pôle d’innovation régional compétitif et durable.
🔗 Plus d’informations :
* 216 Capital
* Plug and Play Tech Center
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314647