216 Capital et Plug and Play lancent le programme “216 Capital Venture Accelerator” pour propulser les startups tunisiennes

Communiqué de Presse - La scène des startups tunisiennes franchit un nouveau cap avec le lancement officiel du programme « 216 Capital Venture Accelerator », fruit du partenariat stratégique entre le fonds d’investissement 216 Capital et le géant californien de l’innovation Plug and Play.



Un programme unique et structurant



Déclarations et vision commune



« Ce programme marque un tournant important pour l’écosystème tunisien. En nous associant à Plug and Play, nous donnons aux fondateurs locaux les moyens de se structurer, de lever des fonds et d’accéder à des marchés mondiaux. »

« La Tunisie a déjà démontré sa capacité à générer des innovations de portée internationale. Avec ce lancement, nous souhaitons amplifier cet élan et positionner la Tunisie comme un hub d’innovation transrégional. »

Objectifs stratégiques



D’une durée de, ce programme accompagnera jusqu’àafin de les rendreet de favoriser leur passage à l’échelle régionale et internationale.Il prévoit notamment :* Desavec des coachs, mentors et VC internationaux,* Un, avec possibilité de montants plus importants pour les projets les plus prometteurs,* Une, offrant un accès continu à des investisseurs, mentors et partenaires internationaux.Pour, Partner chez 216 Capital :De son côté,, Managing Director France, Benelux, Afrique chez Plug and Play, a déclaré :Le programme ambitionne de :en faveur des startups locales via 216 Capital et Plug and Play Africa Ventures,comme un hub incontournable pour l’innovation en Afrique et dans la région MENA,capables d’attirer l’attention internationale.Soutenu paret le fonds de fonds, ce programme s’inscrit dans la, avec pour finalité de faire de la Tunisie un pôle d’innovation régional compétitif et durable.🔗 Plus d’informations :