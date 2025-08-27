مدير عام التجنيد: انطلاق الحصّة الثالثة يوم 1 سبتمبر 2025 وتوضيح شروط التأجيل والإعفاء

أعلن العميد حاتم السوسي، مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم صباح اليوم الأربعاء 27 أوت 2025، عن انطلاق الحصّة الثالثة للتجنيد لسنة 2025 يوم الإثنين 1 سبتمبر وتتواصل إلى غاية الجمعة 3 أكتوبر 2025.



الفئات المعنيّة بالتجنيد



شروط التأجيل والإعفاء



تسوية وضعية المطلوبين



وضعية التونسيين بالخارج



أوضح السوسي أنّه يتعيّن علىوكذلكالذين لم يسوّوا وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، التوجه إلى أحد المراكز الخمسة للتجنيد (بوشوشة، سوسة، باجة، القصرين، قابس) للالتحاق بالخدمة العسكرية أو لتقديم مطلب تأجيل أو إعفاء، بحسب كل حالة.وبيّن أنّ: يُمنح للشبان الذين لم يلتحقوا بالخدمة الوطنية لأسباب، بعد تقديم ملف لدى الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالعمران أو بمكاتب التجنيد بالولايات. ويُمنح التأجيل: يُمنح لأسباب، ويتم البت فيه من قبل، التي يمكن أن تقرر الإعفاء النهائي، أو منح تأجيل إضافي، أو رفض المطلب ودعوة المعني بالأمر للالتحاق بالخدمة.أشار السوسي إلى أنّه يتم أحياناً، مؤكداً أنّ هذا الإيقاف يكون بهدف إعلامهم بالحكم الغيابي فقط، ليتمّ لاحقاً إطلاق سراحهم.وأضاف أنّ الشبان المعنيين بأحكام سجنية غيابية يمكنهم طلبباستخراج ورقة في الغرض والتقدّم بها إلى المحاكم العسكرية (تونس، صفاقس، الكاف) لتقديم اعتراض رسمي، حيث يتمومنح المعني شهادةلتقديمها للمصالح الأمنية.أكد مدير عام التجنيد أنّبإمكانهم التقدّم بطلبعبرالتونسية، حيث يُمنح التأجيل الفوري للمقيمين بالخارج الذين لم يتجاوزوا، بينما يتمتع من تجاوز هذا السن بـشرط الاستظهار بإقامة شرعية وعقد عمل بالخارج.