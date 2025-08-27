مدير عام التجنيد: انطلاق الحصّة الثالثة يوم 1 سبتمبر 2025 وتوضيح شروط التأجيل والإعفاء
أعلن العميد حاتم السوسي، مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم صباح اليوم الأربعاء 27 أوت 2025، عن انطلاق الحصّة الثالثة للتجنيد لسنة 2025 يوم الإثنين 1 سبتمبر وتتواصل إلى غاية الجمعة 3 أكتوبر 2025.
الفئات المعنيّة بالتجنيد
أوضح السوسي أنّه يتعيّن على الشبّان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2005 وكذلك مواليد السنوات من 2000 إلى 2005 الذين لم يسوّوا وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، التوجه إلى أحد المراكز الخمسة للتجنيد (بوشوشة، سوسة، باجة، القصرين، قابس) للالتحاق بالخدمة العسكرية أو لتقديم مطلب تأجيل أو إعفاء، بحسب كل حالة.
وبيّن أنّ القانون يخصّ جميع المواطنين التونسيين المتراوحة أعمارهم بين 20 و35 سنة.
شروط التأجيل والإعفاء* التأجيل: يُمنح للشبان الذين لم يلتحقوا بالخدمة الوطنية لأسباب صحية أو دراسية أو اجتماعية، بعد تقديم ملف لدى الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالعمران أو بمكاتب التجنيد بالولايات. ويُمنح التأجيل فورياً لمدة سنة قابلة للتجديد.
* الإعفاء: يُمنح لأسباب صحية أو لذوي الإعاقة، ويتم البت فيه من قبل لجان مختصة، التي يمكن أن تقرر الإعفاء النهائي، أو منح تأجيل إضافي، أو رفض المطلب ودعوة المعني بالأمر للالتحاق بالخدمة.
تسوية وضعية المطلوبينأشار السوسي إلى أنّه يتم أحياناً إيقاف شبان في المطارات بسبب بطاقات تفتيش صادرة ضدهم لعدم تسوية وضعيتهم، مؤكداً أنّ هذا الإيقاف يكون بهدف إعلامهم بالحكم الغيابي فقط، ليتمّ لاحقاً إطلاق سراحهم.
وأضاف أنّ الشبان المعنيين بأحكام سجنية غيابية يمكنهم طلب إعفاء استثنائي باستخراج ورقة في الغرض والتقدّم بها إلى المحاكم العسكرية (تونس، صفاقس، الكاف) لتقديم اعتراض رسمي، حيث يتم تعيين جلسة في نفس اليوم ومنح المعني شهادة "كفّ تفتيش" لتقديمها للمصالح الأمنية.
