الإفراج عن محمد الطاهر الدريدي بعد إسقاط التتبع من قبل "إنستغراموز"

أذنت، اليوم الثلاثاء، بـ، وذلك إثر قرار الشاكية، وهي، إسقاط التتبعات التي كانت قد رفعتها ضده بتهمةوقررت المحكمةلمحاكمة الدريدي في حالة سراح، بعد أن كانعلى خلفية القضية ذاتها.

وفي أوّل ظهور له، عبّر الدريدي في فيديو نشره على صفحته، عن سعادته الكبيرة بالإفراج عنه، مُتوجّها بالشكر إلى كلّ من دعمه وسانده.وأعرب محمد الطاهر الدريدي عن تقديره للقضاء، قائلا: "القضاء أنصفني، وحظيت بمعاملة طيّبة سواءً من أعوان الأمن أو من جميع الأطراف المتدخلة.. وللحديث بقية".