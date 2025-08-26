Babnet   Latest update 20:12 Tunis

الإفراج عن محمد الطاهر الدريدي بعد إسقاط التتبع من قبل "إنستغراموز"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ae00d229e369.21184574_hifgonkjpmqel.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025 - 19:42
      
أذنت المحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الثلاثاء، بـ الإفراج عن الممثل وصانع المحتوى محمد الطاهر الدريدي، وذلك إثر قرار الشاكية، وهي إنستغراموز معروفة، إسقاط التتبعات التي كانت قد رفعتها ضده بتهمة الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت المحكمة تحديد جلسة يوم 28 أوت 2025 لمحاكمة الدريدي في حالة سراح، بعد أن كان قد أُوقف الأسبوع الفارط بأذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية القضية ذاتها.




وفي أوّل ظهور له، عبّر الدريدي في فيديو نشره على صفحته، عن سعادته الكبيرة بالإفراج عنه، مُتوجّها بالشكر إلى كلّ من دعمه وسانده.

وأعرب محمد الطاهر الدريدي عن تقديره للقضاء، قائلا: "القضاء أنصفني، وحظيت بمعاملة طيّبة سواءً من أعوان الأمن أو من جميع الأطراف المتدخلة.. وللحديث بقية".


