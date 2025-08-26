الإفراج عن محمد الطاهر الدريدي بعد إسقاط التتبع من قبل "إنستغراموز"
أذنت المحكمة الابتدائية ببن عروس، اليوم الثلاثاء، بـ الإفراج عن الممثل وصانع المحتوى محمد الطاهر الدريدي، وذلك إثر قرار الشاكية، وهي إنستغراموز معروفة، إسقاط التتبعات التي كانت قد رفعتها ضده بتهمة الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت المحكمة تحديد جلسة يوم 28 أوت 2025 لمحاكمة الدريدي في حالة سراح، بعد أن كان قد أُوقف الأسبوع الفارط بأذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية القضية ذاتها.
وقررت المحكمة تحديد جلسة يوم 28 أوت 2025 لمحاكمة الدريدي في حالة سراح، بعد أن كان قد أُوقف الأسبوع الفارط بأذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية القضية ذاتها.
وفي أوّل ظهور له، عبّر الدريدي في فيديو نشره على صفحته، عن سعادته الكبيرة بالإفراج عنه، مُتوجّها بالشكر إلى كلّ من دعمه وسانده.
وأعرب محمد الطاهر الدريدي عن تقديره للقضاء، قائلا: "القضاء أنصفني، وحظيت بمعاملة طيّبة سواءً من أعوان الأمن أو من جميع الأطراف المتدخلة.. وللحديث بقية".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313930