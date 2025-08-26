Babnet   Latest update 19:42 Tunis

برنامج للتعارف قصد الزواج على قناة الحوار التونسي يثير جدلاً واسعاً

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ade9c5635ad8.74754075_iqekgnjlmohpf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025 - 18:04
      
أعلنت قناة الحوار التونسي، الثلاثاء 26 أوت، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن اعتزامها إطلاق برنامج جديد للتعارف قصد الزواج، داعية الراغبين في المشاركة إلى التسجيل في "كاستينغ".

هذا الإعلان سرعان ما أثار موجة واسعة من التفاعل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين اعتبروا الفكرة مختلفة وقد تفتح أفقاً جديداً للشباب، ومعارضين وصفوا البرنامج بأنه خروج عن التقاليد وتحويل القناة إلى "خطّابة" عصرية.



موجة انتقادات ساخرة ورافضة

عدد كبير من المعلّقين عبّروا عن رفضهم للفكرة بلهجة ساخرة أو غاضبة:

نوال ربيعي كتبت: "قناة الحوار ولّت تخدم خطابة خلاص."*
* كريمة مبروك اعتبرت أن ما يحصل "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".
محمد بوقلية علّق بحدة: "انتم بش تتحاسبو وحدكم نهار آخر."*
فيما كتب صابر بن هنية: "مازلتو مواصلين في الرذيلة والخمج متاعكم… يا ويلكم من ربي."*
بينما اختصر أحمد ماني موقفه بالقول: "برامج العالم الثالث."*

آخرون أبدوا استياءهم مما اعتبروه محاولة لترذيل المجتمع:

سهام الخير كتبت: "اتقوا الله في الشعب التونسي، راكم هدمتوا المجتمع وخليتونا ضحكة بين الشعوب."*
* يوسرى رأت أن هذه البرامج ليست سوى "ترفيه لا أخلاقي" يبعد عن قضايا الناس الحقيقية.

تعليقات مؤيدة أو ساخرة بشكل إيجابي

في المقابل، لم يخلُ المنشور من تعليقات اعتبرت الأمر تجربة جديدة أو حتى فرصة:

يوسف شرميطي كتب: "حاجة بهيّة."*
وائل سليتي مازح صديقه قائلاً: "نعرفك تلوج على علاقة… فرصة ذهبية."*
وسيم فرج الله علّق: "فرصة لا تُعوض."*
فيما كتب أمين تركي مازحاً: "صاحبي عمرو 46 يسأل إذا ينجم يقيّد."*
أما سجائر سجائر فانتقد السخرية قائلاً: "شوف كمية ناس اللي تسب وشوف كمية ناس اللي بعثت للمشاركة… النفاق."*

بين مؤيد ورافض

وبينما يرى البعض أن البرنامج محاولة لتقديم صيغة عصرية لموضوع الزواج، يعتبر آخرون أنّ عرض العلاقات الشخصية على الشاشة يمسّ من الخصوصية والأعراف، ويحوّل قضية اجتماعية حساسة إلى مادة للفرجة.

ويبقى النقاش محتدماً على شبكات التواصل الاجتماعي بين من يعتبرها فكرة مبتكرة قد تساعد الشباب على التعارف، ومن يرى أنها فضيحة جديدة في سجل البرامج التلفزيونية المثيرة للجدل.


