برنامج للتعارف قصد الزواج على قناة الحوار التونسي يثير جدلاً واسعاً

أعلنت قناة الحوار التونسي، الثلاثاء 26 أوت، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن اعتزامها إطلاق برنامج جديد للتعارف قصد الزواج، داعية الراغبين في المشاركة إلى التسجيل في "كاستينغ".



هذا الإعلان سرعان ما أثار موجة واسعة من التفاعل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين اعتبروا الفكرة مختلفة وقد تفتح أفقاً جديداً للشباب، ومعارضين وصفوا البرنامج بأنه خروج عن التقاليد وتحويل القناة إلى "خطّابة" عصرية.



موجة انتقادات ساخرة ورافضة



تعليقات مؤيدة أو ساخرة بشكل إيجابي



بين مؤيد ورافض



عدد كبير من المعلّقين عبّروا عن رفضهم للفكرة بلهجة ساخرة أو غاضبة:"قناة الحوار ولّت تخدم خطابة خلاص."*اعتبرت أن ما يحصل "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"."انتم بش تتحاسبو وحدكم نهار آخر."*"مازلتو مواصلين في الرذيلة والخمج متاعكم… يا ويلكم من ربي."*"برامج العالم الثالث."*آخرون أبدوا استياءهم مما اعتبروه"اتقوا الله في الشعب التونسي، راكم هدمتوا المجتمع وخليتونا ضحكة بين الشعوب."*رأت أن هذه البرامج ليست سوى "ترفيه لا أخلاقي" يبعد عن قضايا الناس الحقيقية.في المقابل، لم يخلُ المنشور من تعليقات اعتبرت الأمر تجربة جديدة أو حتى فرصة:"حاجة بهيّة."*"نعرفك تلوج على علاقة… فرصة ذهبية."*"فرصة لا تُعوض."*"صاحبي عمرو 46 يسأل إذا ينجم يقيّد."*"شوف كمية ناس اللي تسب وشوف كمية ناس اللي بعثت للمشاركة… النفاق."*وبينما يرى البعض أن البرنامج محاولة لتقديم صيغة عصرية لموضوع الزواج، يعتبر آخرون أنّ، ويحوّل قضية اجتماعية حساسة إلى مادة للفرجة.ويبقى النقاش محتدماً على شبكات التواصل الاجتماعي بين من يعتبرها فكرة مبتكرة قد تساعد الشباب على التعارف، ومن يرى أنها