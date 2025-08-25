Babnet   Latest update 18:54 Tunis

سوسة: 3 أشهر سجناً للمتورط في الاعتداء على الكلب "روكي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac926a8baf35.65362982_pgjfhionmlqke.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 25 Août 2025 - 16:41
      
أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة، اليوم الإثنين، حكماً يقضي بالسجن 3 أشهر ضدّ الشخص المتورط في الاعتداء على الكلب "روكي" بآلة حادة (بالة)، في أحد أحياء الجهة، وهو الاعتداء الذي تسبب في نفوقه.

وأكدت جميلة عمار رئيسة جمعية الرحمة للرفق بالحيوان في تصريح للديوان أف أم، أنّ القضاء كان منصفاً مع "روكي"، معتبرة أنّ هذه الخطوة تكرّس مبدأ حماية الحيوانات، لكنها شددت في المقابل على ضرورة سنّ وتفعيل قوانين أكثر صرامة للحد من الاعتداءات على الحيوانات والقطع مع هذه الممارسات.



يُذكر أنّ حادثة الاعتداء على الكلب "روكي" أثارت موجة استنكار واسعة بعد تعرضه لإصابات بليغة أدت إلى نفوقه، وقد تعهّدت النيابة العمومية بالملف وأمرت بإيقاف المعتدي وإيداعه بالسجن المدني بالمسعدين.


