سوسة: 3 أشهر سجناً للمتورط في الاعتداء على الكلب "روكي"
أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة، اليوم الإثنين، حكماً يقضي بالسجن 3 أشهر ضدّ الشخص المتورط في الاعتداء على الكلب "روكي" بآلة حادة (بالة)، في أحد أحياء الجهة، وهو الاعتداء الذي تسبب في نفوقه.
وأكدت جميلة عمار رئيسة جمعية الرحمة للرفق بالحيوان في تصريح للديوان أف أم، أنّ القضاء كان منصفاً مع "روكي"، معتبرة أنّ هذه الخطوة تكرّس مبدأ حماية الحيوانات، لكنها شددت في المقابل على ضرورة سنّ وتفعيل قوانين أكثر صرامة للحد من الاعتداءات على الحيوانات والقطع مع هذه الممارسات.
وأكدت جميلة عمار رئيسة جمعية الرحمة للرفق بالحيوان في تصريح للديوان أف أم، أنّ القضاء كان منصفاً مع "روكي"، معتبرة أنّ هذه الخطوة تكرّس مبدأ حماية الحيوانات، لكنها شددت في المقابل على ضرورة سنّ وتفعيل قوانين أكثر صرامة للحد من الاعتداءات على الحيوانات والقطع مع هذه الممارسات.
يُذكر أنّ حادثة الاعتداء على الكلب "روكي" أثارت موجة استنكار واسعة بعد تعرضه لإصابات بليغة أدت إلى نفوقه، وقد تعهّدت النيابة العمومية بالملف وأمرت بإيقاف المعتدي وإيداعه بالسجن المدني بالمسعدين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313880