رئيس الغرفة الوطنية لطباعة الكتاب المدرسي: العودة المدرسية أقل كلفة مما يُروَّج.. والكتاب مجاني في الأصل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac4923003778.17562808_ghkpjnemiolfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 25 Août 2025 - 12:24
      
سلّط برنامج "ناس الديوان" على إذاعة الديوان، الضوء على تكلفة العودة المدرسية وأحوال الكتاب المدرسي، بحضور سمير غرابة، رئيس الغرفة الوطنية لطباعة الكتاب المدرسي.

وأوضح غرابة أنّ الكتاب المدرسي في الأصل مجاني باعتبار أن التعليم حق طبيعي لكل طفل تونسي، مضيفًا أن المساهمة الرمزية التي تُطلب من التلاميذ لا تتجاوز كلفة محدودة جدًا مقارنة بما يُشاع حول غلاء أسعار الكتب. وأكد أن تكلفة الكتب والكراسات لا تتعدى في المعدل 25 دينارًا لتلميذ السنة الأولى، مشددًا على أن الغلاء الحقيقي في العودة المدرسية يرتبط بالكماليات مثل المحافظ واللوازم المختلفة، وليس بالكتاب والكراس.



وفي ما يتعلق بعملية الطباعة، بيّن غرابة أن المطابع تتلقى محتوى الكتب من المركز الوطني البيداغوجي بعد مراجعته والمصادقة عليه، لينطلق بعد ذلك العمل على الطباعة حسب عدد النسخ المطلوبة، الذي يرتبط بعدد التلاميذ في مختلف المستويات التعليمية.

وأشار إلى أن شركة عجين الحلفاء والورق بالقصرين استأنفت نشاطها بعد توقف دام أربع سنوات، وشرعت في توفير الورق اللازم لصناعة الكتاب والكراس، بما يغطي نحو 10 آلاف طن سنويًا (5 آلاف طن للكتب و5 آلاف طن للكراسات).

وانتقد غرابة التأخير المتكرر في التحضير للعودة المدرسية، معتبرًا أن نجاح توزيع الكتب لا يجب أن يكون على حساب العمال الذين يشتغلون تحت ضغط كبير وبشروط غير إنسانية. كما دعا إلى إصلاح جذري لآليات البرمجة، بحيث يبدأ التخطيط والإنتاج مبكرًا على غرار ما يحصل في الدول الأخرى، لتفادي الطباعة المتأخرة التي تؤدي أحيانًا إلى أخطاء في الكتب.

من جهة أخرى، شدد على أن توحيد الكراس المدرسي يمكن أن يُسهم في تخفيف التكاليف على العائلات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

وختم حديثه بالتأكيد على أن العودة المدرسية يجب أن تُدار ضمن استراتيجية وطنية واضحة، تحفظ حقوق التلميذ، وتضمن جودة الكتاب والكراس بعيدًا عن الارتجال والتأخير.


