عدسات العالم تسلّط الضوء على الوعي الثقافي: المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته الخامسة

انعقدت بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية الندوة الصحفية الخاصة بالدورة الخامسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، وسط حضور مكثف لوسائل الإعلام الوطنية والدولية. وشكّلت هذه الندوة مناسبةً للتعريف بأهداف المهرجان، الذي يسعى إلى نشر الوعي المجتمعي عبر الصورة والفيديو، وتعزيز الحوار الثقافي والإعلامي بين الدول.



مشاركة واسعة من 60 دولة



لجنة تحكيم دولية



مسابقات وطنية ودولية



انطلاقة الفعاليات



في كلمته الافتتاحية، أكد، المدير المؤسس للمهرجان، أن التظاهرة تشهد نجاحًا متزايدًا، حيث استقبلت هذه الدورة طلبات مشاركة من، قُبل منهابعد عملية فرز دقيقة التزمت بالشروط الصارمة للمهرجان، وأبرزها أن يكون العمل مُعدًّا خصيصًا لهذه المناسبة.تم الإعلان عن تركيبة لجنة التحكيم الدولية برئاسة الممثل التونسي، وعضوية كل من:كما قدّم، مدير الدورة، قائمة الأفلام المقبولة، مشددًا على الشفافية التي طبعت عملية الاختيار. من جانبه، تولّى، رئيس لجنة الفرز، الإجابة عن تساؤلات الصحفيين بخصوص أسباب رفض بعض الأعمال، والتي تعلقت أساسًا بمخالفة الشروط الأساسية للمشاركة.يتضمن برنامج المهرجان مسابقتين رئيسيتين:"تونس السياحة بعدسة الإبداع"*."مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"*.وقد تميزت الأعمال المختارة بتنوع المواضيع والمشاركين من عدة دول عربية وأجنبية، ما يعكس البعد الكوني للتظاهرة.تنطلق فعاليات الدورة الخامسة يومي، في أجواء فنية وثقافية تهدف إلىمهندس صوت بسوسةومنـسقة العلاقات الخارجية بالمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية