Babnet   Latest update 12:24 Tunis

عدسات العالم تسلّط الضوء على الوعي الثقافي: المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته الخامسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac40be2be5e9.14317550_ineoqlmhkgjfp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Août 2025 - 11:11 قراءة: 1 د, 18 ث
      
انعقدت بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية الندوة الصحفية الخاصة بالدورة الخامسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، وسط حضور مكثف لوسائل الإعلام الوطنية والدولية. وشكّلت هذه الندوة مناسبةً للتعريف بأهداف المهرجان، الذي يسعى إلى نشر الوعي المجتمعي عبر الصورة والفيديو، وتعزيز الحوار الثقافي والإعلامي بين الدول.

مشاركة واسعة من 60 دولة


في كلمته الافتتاحية، أكد وليد بن حسن، المدير المؤسس للمهرجان، أن التظاهرة تشهد نجاحًا متزايدًا، حيث استقبلت هذه الدورة طلبات مشاركة من 60 دولة، قُبل منها 20 عملًا بعد عملية فرز دقيقة التزمت بالشروط الصارمة للمهرجان، وأبرزها أن يكون العمل مُعدًّا خصيصًا لهذه المناسبة.


لجنة تحكيم دولية

تم الإعلان عن تركيبة لجنة التحكيم الدولية برئاسة الممثل التونسي صلاح الدين مصدق، وعضوية كل من: كوثر الباردي، يحيى مزاحم، نصر الدين رقم، ورمضان المزداوي.
كما قدّم أيمن الدردوري، مدير الدورة، قائمة الأفلام المقبولة، مشددًا على الشفافية التي طبعت عملية الاختيار. من جانبه، تولّى حيان دغرير، رئيس لجنة الفرز، الإجابة عن تساؤلات الصحفيين بخصوص أسباب رفض بعض الأعمال، والتي تعلقت أساسًا بمخالفة الشروط الأساسية للمشاركة.

مسابقات وطنية ودولية

يتضمن برنامج المهرجان مسابقتين رئيسيتين:

المسابقة الوطنية تحت عنوان "تونس السياحة بعدسة الإبداع"*.
المسابقة الدولية تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"*.

وقد تميزت الأعمال المختارة بتنوع المواضيع والمشاركين من عدة دول عربية وأجنبية، ما يعكس البعد الكوني للتظاهرة.

انطلاقة الفعاليات

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة يومي 30 و31 أوت 2025، في أجواء فنية وثقافية تهدف إلى ترسيخ الوعي الإبداعي وتشجيع المبادرات التي توظف الفن في خدمة القضايا الإنسانية والمجتمعية.

لطيفة بن عائشة بن حميدة
مهندس صوت بسوسة
ومنـسقة العلاقات الخارجية بالمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية




Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313858


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:04
12:28
05:45
04:12
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
40°-26
43°-28
44°-27
33°-26
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    