عدسات العالم تسلّط الضوء على الوعي الثقافي: المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته الخامسة
انعقدت بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية الندوة الصحفية الخاصة بالدورة الخامسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، وسط حضور مكثف لوسائل الإعلام الوطنية والدولية. وشكّلت هذه الندوة مناسبةً للتعريف بأهداف المهرجان، الذي يسعى إلى نشر الوعي المجتمعي عبر الصورة والفيديو، وتعزيز الحوار الثقافي والإعلامي بين الدول.
مشاركة واسعة من 60 دولة
في كلمته الافتتاحية، أكد وليد بن حسن، المدير المؤسس للمهرجان، أن التظاهرة تشهد نجاحًا متزايدًا، حيث استقبلت هذه الدورة طلبات مشاركة من 60 دولة، قُبل منها 20 عملًا بعد عملية فرز دقيقة التزمت بالشروط الصارمة للمهرجان، وأبرزها أن يكون العمل مُعدًّا خصيصًا لهذه المناسبة.
لجنة تحكيم دوليةتم الإعلان عن تركيبة لجنة التحكيم الدولية برئاسة الممثل التونسي صلاح الدين مصدق، وعضوية كل من: كوثر الباردي، يحيى مزاحم، نصر الدين رقم، ورمضان المزداوي.
كما قدّم أيمن الدردوري، مدير الدورة، قائمة الأفلام المقبولة، مشددًا على الشفافية التي طبعت عملية الاختيار. من جانبه، تولّى حيان دغرير، رئيس لجنة الفرز، الإجابة عن تساؤلات الصحفيين بخصوص أسباب رفض بعض الأعمال، والتي تعلقت أساسًا بمخالفة الشروط الأساسية للمشاركة.
مسابقات وطنية ودوليةيتضمن برنامج المهرجان مسابقتين رئيسيتين:
المسابقة الوطنية تحت عنوان "تونس السياحة بعدسة الإبداع"*.
المسابقة الدولية تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"*.
وقد تميزت الأعمال المختارة بتنوع المواضيع والمشاركين من عدة دول عربية وأجنبية، ما يعكس البعد الكوني للتظاهرة.
انطلاقة الفعالياتتنطلق فعاليات الدورة الخامسة يومي 30 و31 أوت 2025، في أجواء فنية وثقافية تهدف إلى ترسيخ الوعي الإبداعي وتشجيع المبادرات التي توظف الفن في خدمة القضايا الإنسانية والمجتمعية.
لطيفة بن عائشة بن حميدة
مهندس صوت بسوسة
ومنـسقة العلاقات الخارجية بالمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية
