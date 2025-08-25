سوسة: مهاجر إفريقي يُقتل طعناً بسكين على يد أصدقائه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/crime2024.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، أمس، بفتح بحث تحقيقي في جريمة قتل راح ضحيتها مهاجر من أصول إفريقية جنوب الصحراء بعد أن تعرّض للطعن بسكين خلال معركة استُعملت فيها أسلحة بيضاء بين مجموعة من المهاجرين.



وقد تمّت إحالة جثة الضحية على مصالح الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، فيما باشرت الوحدات الأمنية أبحاثها التي أفضت إلى إيقاف ثلاثة مشتبه بهم.

