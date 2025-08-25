Babnet   Latest update 09:23 Tunis

سوسة: مهاجر إفريقي يُقتل طعناً بسكين على يد أصدقائه

Publié le Lundi 25 Août 2025 - 08:27
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، أمس، بفتح بحث تحقيقي في جريمة قتل راح ضحيتها مهاجر من أصول إفريقية جنوب الصحراء بعد أن تعرّض للطعن بسكين خلال معركة استُعملت فيها أسلحة بيضاء بين مجموعة من المهاجرين.

وقد تمّت إحالة جثة الضحية على مصالح الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، فيما باشرت الوحدات الأمنية أبحاثها التي أفضت إلى إيقاف ثلاثة مشتبه بهم.



وأفادت المعطيات الأوّلية للتحريات أنّ الضحية كان على علاقة صداقة بالمتهمين الثلاثة، قبل أن تتطور الخلافات بينهم إلى مواجهة انتهت بجريمة قتل.


الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:04
12:28
05:45
04:12
