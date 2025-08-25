متابعة: إعصار سيدي بوزيد يخلف أضرارا مادية دون إصابات بشرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac04ef964021.19707880_fgijkqhomelpn.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت ولاية سيدي بوزيد يوم السبت الماضي عاصفة رعدية مصحوبة برياح قوية وصلت سرعتها إلى نحو 100 كلم/س، ما أدى إلى سقوط جدران وأشجار وتضرر عدد من السيارات، دون تسجيل إصابات بشرية.



وخلال مداخلته في فقرة "Arrière Plan" من برنامج صباح الورد على إذاعة الديوان، أكد الناشط الحقوقي يوسف الجلالي أنّ العاصفة اتخذت شكل إعصار قصير المدة (حوالي 7 دقائق)، تسببت في سقوط جدار مصنع طماطم قديم وسط المدينة، بالإضافة إلى اقتلاع أشجار عمرها عشرات السنين.

