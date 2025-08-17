Babnet   Latest update 11:54 Tunis

محمد الجبالي يلمّح إلى تشابه لحن بين أغنيته وفضل شاكر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1a1ea6c5d21.18184978_nimhqpjelgfok.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 10:14
      
أثار الفنان التونسي محمد الجبالي جدلاً واسعًا بعد أن لمح إلى وجود تشابه كبير بين لحن أغنيته الشهيرة "خليني بجنبك" وأغنية الفنان اللبناني فضل شاكر الجديدة "إلا وأنا معاك".

خلال فيديو قصير، قام الجبالي بأداء مقطع من أغنيته بالتوازي مع أغنية فضل شاكر، ليبرز أوجه التشابه بين العملين، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات حول إمكانية اقتباس أو استلهام لحنه.



أغنية فضل شاكر تحقق انتشارًا واسعًا

يذكر أن فضل شاكر عاد بقوة إلى الساحة الفنية بعد غياب لافت، حيث لاقت أغنيته الأخيرة "إلا وأنا معاك" نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب.
الأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال وتوزيع موسيقي حسام الصعبي، وقد تميزت بطابعها الرومانسي وإحساس شاكر المميز الذي أعاد للأذهان أبرز نجاحاته السابقة.

منذ إصدارها، حصدت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة وأصبحت من الأكثر تداولًا على شبكات التواصل، مع مشاركة واسعة لمقاطع فيديو مرفقة بها من قبل المستخدمين.



مسيرة الجبالي وتعليقات الجمهور

من جهته، كان محمد الجبالي قد أصدر في وقت سابق فيديو كليب لأغنيته "أحّيت أحّيت" التي أثارت جدلاً على مواقع التواصل. كما ظهر متأثرًا حدّ البكاء خلال استضافته في برنامج تلفزي على قناة الحوار، حيث عبّر قائلاً: "راني موجوع من ردة فعل عديد المتابعين".

وعقب تلميحه الأخير بشأن تشابه اللحن مع أغنية فضل شاكر، تباينت تعليقات المتابعين على شبكات التواصل بين من ساند الجبالي واعتبره فنانًا صاحب صوت قوي، ومن رأى أن المقارنة غير منصفة وذهب البعض إلى السخرية من تصريحه.

نماذج من أبرز التعليقات المتداولة على شبكات التواصل

"يا سي محمد، فضل شاكر مدرسة في الغناء… ما تقارنش روحك بيه."*
"بالعكس، كلام الجبالي منطقي، التشابه واضح واللحن قريب برشا."*
"ياخي كل ما واحد يغني يقولوا سرقة لحن؟ برشا ألحان تتشابه من غير قصد."*
"الجبالي فنان كبير، لكن الحديث هذا يظهر كيما غيرة فنية أكثر منه حقيقة."*
"كان عندك حق يا جبالي، لازمك تمشي في الإجراءات القانونية وتوضح موقفك."*
"برشا ضحك في الكومنتارات، أما في الحقيقة الموضوع يستحق النقاش."*

انقسام في الرأي العام الفني

بينما اعتبر فريق من المتابعين أن تصريحات الجبالي تعكس غيرة فنية أو محاولة للفت الانتباه، رأى آخرون أن إثارة موضوع التشابه مسألة مشروعة، خاصة في ظل تكرار جدل "السرقات الفنية" في العالم العربي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313461


Babnet

