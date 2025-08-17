محمد الجبالي يلمّح إلى تشابه لحن بين أغنيته وفضل شاكر

أثار الفنان التونسي محمد الجبالي جدلاً واسعًا بعد أن لمح إلى وجود تشابه كبير بين لحن أغنيته الشهيرة "خليني بجنبك" وأغنية الفنان اللبناني فضل شاكر الجديدة "إلا وأنا معاك".



خلال فيديو قصير، قام الجبالي بأداء مقطع من أغنيته بالتوازي مع أغنية فضل شاكر، ليبرز أوجه التشابه بين العملين، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات حول إمكانية اقتباس أو استلهام لحنه.



يذكر أن فضل شاكر عاد بقوة إلى الساحة الفنية بعد غياب لافت، حيث لاقت أغنيته الأخيرةنجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب.الأغنية من كلمات وألحانوتوزيع موسيقي، وقد تميزت بطابعها الرومانسي وإحساس شاكر المميز الذي أعاد للأذهان أبرز نجاحاته السابقة.منذ إصدارها، حصدت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة وأصبحت من الأكثر تداولًا على شبكات التواصل، مع مشاركة واسعة لمقاطع فيديو مرفقة بها من قبل المستخدمين.من جهته، كان محمد الجبالي قد أصدر في وقت سابق فيديو كليب لأغنيتهالتي أثارت جدلاً على مواقع التواصل. كما ظهر متأثرًا حدّ البكاء خلال استضافته في برنامج تلفزي على قناة الحوار، حيث عبّر قائلاً:وعقب تلميحه الأخير بشأن تشابه اللحن مع أغنية فضل شاكر، تباينت تعليقات المتابعين على شبكات التواصل بين من ساند الجبالي واعتبره فنانًا صاحب صوت قوي، ومن رأى أن المقارنة غير منصفة وذهب البعض إلى السخرية من تصريحه."يا سي محمد، فضل شاكر مدرسة في الغناء… ما تقارنش روحك بيه."*"بالعكس، كلام الجبالي منطقي، التشابه واضح واللحن قريب برشا."*"ياخي كل ما واحد يغني يقولوا سرقة لحن؟ برشا ألحان تتشابه من غير قصد."*"الجبالي فنان كبير، لكن الحديث هذا يظهر كيما غيرة فنية أكثر منه حقيقة."*"كان عندك حق يا جبالي، لازمك تمشي في الإجراءات القانونية وتوضح موقفك."*"برشا ضحك في الكومنتارات، أما في الحقيقة الموضوع يستحق النقاش."*بينما اعتبر فريق من المتابعين أن تصريحات الجبالي تعكس غيرة فنية أو محاولة للفت الانتباه، رأى آخرون أن إثارة موضوع التشابه مسألة مشروعة، خاصة في ظل تكرار جدل "السرقات الفنية" في العالم العربي.