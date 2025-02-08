إيقاف "الفنان" معز دينيز بتهمة التحيل

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تمكنت الوحدات الأمنية بولاية نابل، أمس، من إلقاء القبض على "الفنان" الاستعراضي معز دينيز، بعد صدور عدة مناشير تفتيش في حقه بكل من نابل وبن عروس، بتهمة التحيّل على عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم.



ووفق المعطيات المتوفرة، فإن معز دينيز كان يعرض على بعض أصحاب المحلات التجارية والمطاعم تنفيذ ومضات إشهارية لمصلحتهم، مقابل مبالغ مالية، إلا أنه وبعد حصوله على الأموال، لم يلتزم بتنفيذ الاتفاقات المبرمة، ما دفع بالمتضررين إلى تقديم شكاوى ضده.









وقدرت قيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها من عمليات التحيل بنحو 32 ألف دينار، في حين كشفت الأبحاث عن تورّط مديرة إنتاج بقناة تلفزية معروفة، حيث تم إدراجها في التفتيش، على خلفية علاقتها بملف القضية. التي تحصل عليها من عمليات التحيل بنحو، في حين كشفت الأبحاث عن، حيث تم إدراجها في التفتيش، على خلفية علاقتها بملف القضية.