تطورات الأوضاع في سوريا .. قراءة لآدم مقراني... محامي وباحث في العلاقات الدولية

في الحوار الذي أجري مع آدم مقراني، المحامي والباحث في العلاقات الدولية، على إذاعة أكسبريس، تطرق إلى عدة مواضيع رئيسية متعلقة بسوريا والوضع الدولي وهذه أهم نقاط الحوار:



تطورات الوضع في سوريا وسقوط حكم بشار الأسد:





الدور الإقليمي والدولي:

اللقاء بين ترامب وماكرون والحرب الأوكرانية:

تم تناول الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث ظهرت المعارضة السورية كلاعب رئيسي بعد استلامها المؤسسات الحكومية.تم التحدث عن دور أبو محمد الجولاني وتحولاته، خصوصًا بعد تأسيسه لجبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام. الجولاني يسعى لإعادة تشكيل صورته من قائد ميليشيا إلى شخصية سياسية ودولة، مع التركيز على حقوق الأقليات والتعاون مع مختلف الأطراف.أشار إلى مصالح روسيا وتركيا والولايات المتحدة في سوريا، حيث سعت روسيا للحفاظ على قواعدها ومصالحها في المنطقة رغم تراجع دعمها لبشار الأسد.تركيا تواجه ضغوطًا داخلية بسبب اللاجئين السوريين وقضية الأكراد، بينما تحاول الولايات المتحدة تحقيق توازن بين حماية حلفائها وإعادة رسم السياسة الخارجية بعد صعود ترامب.اللقاء الذي جمع دونالد ترامب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ركز على الصراع الروسي الأوكراني.أبدى ترامب رغبته في إنهاء الحرب بسرعة، لكن مقاربته البراغماتية قد تؤثر على الدعم الأمريكي لأوكرانيا.الأوروبيون قلقون من تأثير سياسات ترامب المحتملة على أمنهم ودور الناتو.الحوار يعكس التعقيد الكبير للوضع السورفيديو...