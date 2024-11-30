القيروان: عملية جني الزيتون تتوقف..واحتقان في صفوف الفلاحين

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عبّر عدد من فلاّحي ولاية القيروان اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 عن استيائهم نتيجة انخفاض أسعار الزيتون حيث تراوح سعر الكلغ الواحد بين 1100 و1300 مليم وهي أسعار لا تغطي كلفة الإنتاج، حسب تقديرهم.



كما عمد فلاّحو منطقة أولاد عاشور التابعة لمعتمدية بوحجلة إلى غلق الطريق الرابطة بين صفاقس وبوحجلة وحرق العجلات المطاطية على خلفية عدم قبول الصابة من قبل أصحاب المعاصر بسبب عدم توفر السيولة المالية.





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ووفق مراسل اذاعة موزاييك بالقيروان, توقف عدد من الفلاحين عن جني صابة الزيتون بسبب تدهور الأسعار في ظل غلاء اسعار اليد العاملة والتي تجاوزت 30 دينارا للفرد الواحد، حسب قولهم.



من جهة أخرى، أكد أحد التجار أنه كان يشتري مباشرة من الفلاحين كمية تتراوح بين 10 و15 طنا ثم يبيعها إلى أصحاب المعاصر ولكن الان أصبح يشتري كمية لا تتجاوز الطن الواحد وذلك بسبب توقف الفلاحين عن الجني.



ووفق نفس المصدر , تعطلت الحركة الاقتصادية بمختلف أسواق الزيتون بسبب توقف أغلبية الفلاحين عن الجني وسط حالة من الاحتقان والتوتر.



يذكر أن ولاية القيروان تحتل الولاية الثانية على المستوى الوطني بعد ولاية سيدي بوزيد من حيث الإنتاج حيث قدّرت الصابة ب206 آلاف طن أي ما يعادل 42 ألف طن من الزيت متأتية من 11.8 مليون اصل زيتون وتمتد على مساحة 190 الف هكتارا.