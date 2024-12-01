وزير الفلاحة يتابع موسم الزيتون في القيروان ويوجه بدعم القطاع

أدّى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، زيارة عمل إلى ولاية القيروان لمتابعة سير موسم جني الزيتون، حيث عقد جلسة عمل مع والي القيروان، ذاكر البرقاوي، ومسؤولي الجهة. تم خلالها عرض أبرز الإشكاليات التي تواجه الفلاحين وأصحاب المعاصر، من بينها تدنّي أسعار الزيتون، وصعوبات تمويل الموسم .

طمأنة الفلاحين

القيروان في أرقام

تهدف إلى تشجيع الفلاحين وأصحاب المعاصر على تخزين إنتاجهم في مخازن الديوان الوطني للزيت أو منشآتهم الخاصة إلى حين تحسن الأسعار في السوق العالمية.سيتم عقد اجتماع لتسهيل تمويل عمليات ترويج الصابة، مما يعالج التحديات المالية ويعزز حركة السوق.خلال زيارته للمركز الجهوي للديوان الوطني للزيت بالقيروان، شدّد الوزير على أهمية الترفيع في نسق قبول جميع أصناف زيت الزيتون.اطلع على التجهيزات وطاقة التخزين المخصصة لدعم الفلاحين.أكد الوزير أن التحديات الحالية، خصوصًا المتعلقة بالأسعار، مرتبطة بالأسواق العالمية، مشددًا على التزام الوزارة بإدارة الموسم بشكل يحقق أفضل النتائج لجميع الأطراف المعنية.تعد القيروان من أهم مناطق إنتاج الزيتون في تونس، حيث قدرت صابة هذا العام بـ 206 آلاف طن، تعادل حوالي 42 ألف طن من الزيت.