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جره بسيارته ونكل به أثر خلاف مروري : 30 سنة سجنا لقاتل شاب بطريقة بشعة وسط العاصمة

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Bookmark article    Publié le Lundi 04 Novembre 2024 - 10:50 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قضت يوم الجمعة هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالحكم ب30 سنة سجنا في حق متهم قام بقتل شاب بطريقة مروعة حيث اعتدى عليه بالعنف خلال خلاف مروري بأحد شوارع العاصمة ليلا ولم يكتفي المتهم بذلك بل جره بسيارته لعدة امتار ونكل بجثته.

واعترف المتهم انه يوم الواقعة كان في حالة سكر وانه نشب خلاف بينه وبين الهالك نافيا جره بسيارته فواجهه القاضي بتقرير الطب الشرعي الذي اثبت نية القتل من خلال التنكيل المفصود بجثة الضحية فاصر على الإنكار .


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