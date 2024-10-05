مخزون السدود "ضعيف" والأمطار الأخيرة غير كافية ..

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قال المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة إن وضعية السدود التونسية بتاريخ اليوم السبت 5 أكتوبر 2024، تعد صعبة لأن السدود “شبه فارغة”، داعيا المواطنين للحفاظ على المياه.

وأوضح بن ريانة في برنامج اكسبراسو ويكاند على اذاعة Express FM أن الأمطار الأخيرة هي في مناطق بعيدة عن السدود ولم تكن بالكميات الكافية لإمتلاء السدود.



هذا ويعد المخزون متدنيا حيث يبلغ 509 مليون متر مكعب أي بنسبة امتلاء تقدر بـ 21.7 بالمائة وهذه النسبة وفق المختصين في وزارة الفلاحة تعد الأقل في 30 سنة الأخيرة.



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ولفت إلى أن مخزون السدود خلال تاريخ 4 أكتوبر من السنة الماضية كان 590 مليون متر مكعب، ومقارنة بمعدل نفس اليوم خلال السنوات الثلاثة الماضية وهي سنوات جافة هناك نقص ب142 مليون متر مكعب.



وأكد بن ريانة أن الإيرادات ضعيفة حيث أن معدل الفترة من 1 سبتمبر إلى 4 أكتوبر من كل سنة هو 92 مليون متر مكعب، في حين بلغت الإيرادات إلى حد الآن 41 مليون متر مكعب.

ولفت إلى أن مخزون السدود خلال تاريخ 4 أكتوبر من السنة الماضية كان 590 مليون متر مكعب، ومقارنة بمعدل نفس اليوم خلال السنوات الثلاثة الماضية وهي سنوات جافة هناك نقص ب142 مليون متر مكعب.وأكد بن ريانة أن الإيرادات ضعيفة حيث أن معدل الفترة من 1 سبتمبر إلى 4 أكتوبر من كل سنة هو 92 مليون متر مكعب، في حين بلغت الإيرادات إلى حد الآن 41 مليون متر مكعب.