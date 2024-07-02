Babnet

رئيس الحكومة يستقبل محافظ البنك المركزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668432be082c35.76732756_oqmenkpjfhigl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Juillet 2024 - 18:01 قراءة: 0 د, 24 ث
      
استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء اليوم الثلاثاء 02 جويلية 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
في اطار تضافر جهود الدولة والتنسيق بين رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي وفقا للقانون الأساسي للبنك، تحادث رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي حول القطاع البنكي وخاصة البنوك ذات المساهمة العمومية ومختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية للسداسي الأول من هذه السنة، إلى جانب علاقة تونس بمختلف المؤسسات المالية الدولية.
هذا واطلع محافظ البنك المركزي رئيس الحكومة على نشاط اللجنة التونسية للتحاليل المالية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290249


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Rom euro_2024 - Ned euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Aus euro_2024 - Tur euro_2024 | |
***

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 18:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*