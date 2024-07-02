رئيس الحكومة يستقبل محافظ البنك المركزي

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استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني مساء اليوم الثلاثاء 02 جويلية 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.

في اطار تضافر جهود الدولة والتنسيق بين رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي وفقا للقانون الأساسي للبنك، تحادث رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي حول القطاع البنكي وخاصة البنوك ذات المساهمة العمومية ومختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية للسداسي الأول من هذه السنة، إلى جانب علاقة تونس بمختلف المؤسسات المالية الدولية.

هذا واطلع محافظ البنك المركزي رئيس الحكومة على نشاط اللجنة التونسية للتحاليل المالية.