قضية بوغلاب: إقرار الإدانة مع ترفيع العقاب البدني إلى ثمانية أشهر سجنا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667f2fc9d1caf4.07726203_mqekjpohgifln.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة الاعلامي محمد بوغلاب مع الترفيع في العقاب البدني من ستة إلى ثمانية أشهر سجنا.



وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق الاعلامي محمد بوغلاب مع احالته على الحالة التي هو عليها، ايقاف، على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته على خلفية شكاية تقدمت بها ضده امرأة اطار بوزارة الشؤون الدينية اثر تصريحه اعلامي وتدوينة فايسبوكية منسوبة اليه.





...



وقد قضت الدائرة الجناحية الابتدائية بسجن بوغلاب مدة ستّة أشهر، ليقرر استئناف الحكم المذكور وبالمثل فعلت النيابة العمومية.



المصدر موزاييك