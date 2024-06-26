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وزيرة الإقتصاد ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية يتباحثان برامج التعاون للفترة القادمة

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 09:19 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي يوم الثلاثاء 25 جوان 2024 ب Rémi Rioux مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس.
و كان اللقاء الذي حضرته سفيرة فرنسا بتونس Anne Gueguen ومدير مكتب الوكالة بتونس Yazid Safir ومدير Expertise France بتونس Stephan Orivel،فرصة تطرق خلالها الجانبان الى سير التعاون المالي والفني بين تونس والوكالة وبرامج العمل للفترة القادمة.
وأكد Rémi Rioux بالمناسبة على تميز علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، وعلى إلتزام مؤسسته بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها ذات الأولوية لاسيما منها المشاريع ذات المردودية الإقتصادية والاجتماعية التي تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة خاصة في قطاعات ، التعليم العالي والتكوين والطاقات البديلة والصحة والمياه والسياحة وغيرها ،،،
من جانبها ،استعرضت وزيرة الإقتصاد والتخطيط المجالات التي سيتم التركيز عليها في برامج وخطط التنمية للفترة القادمة والتي يمكن ان توفر فرصا لتعزيز التعاون المالي والفني مع الوكالة من ذلك مجال رقمنة الإقتصاد والادارة و مجالات التنمية البشرية ومجابهة التغيرات المناخية بالإضافة إلى إصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية.


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