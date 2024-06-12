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معز تريعة: 'جلسة خمرية وراء اندلاع حريق منتزه النحلي'

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Publié le Mercredi 12 Juin 2024 - 09:16 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، العميد معز تريعة، اليوم الأربعاء، بأنّ "حريق منتزه النحلي الذي نشب يوم السبت الماضي، كان سببها جلسة خمرية وأسفر عن حريقيْن بصفة متفاوتة"، مشيرًا إلى أنّ "الحريق الأول نشب من جهة رياض الأندلس والحريق الثاني من الجهة الخلفية لمنتزه النحلي".
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وأوضح تريعة، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة, أنّه "تم تسجيل 10 حرائق بداية من غرة جوان إلى 10 جوان، أتت على مساحة 8 هكتارات من الغابات، كما تمّ تسجيل 82 حريقًا أتت على 68 هكتاراً من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تسجيل 138 حريقًا أتت على 56 هكتارًا من الأعشاب الجافة في نفس الفترة".

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وفي سؤاله عن أسباب اندلاع الحرائق هذه الفترة، قال تريعة إنّ "المصبات العشوائية المتواجدة في مناطق قريبة من الغابات تسبّبت في اندلاعها، إلى جانب الإهمال"، داعيًا إلى "المحافظة على الثروات الغابية".


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