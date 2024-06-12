معز تريعة: 'جلسة خمرية وراء اندلاع حريق منتزه النحلي'

وأوضح تريعة، خلال مداخلة هاتفية على اذاعة الجوهرة, أنّه "تم تسجيل 10 حرائق بداية من غرة جوان إلى 10 جوان، أتت على مساحة 8 هكتارات من الغابات، كما تمّ تسجيل 82 حريقًا أتت على 68 هكتاراً من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تسجيل 138 حريقًا أتت على 56 هكتارًا من الأعشاب الجافة في نفس الفترة".