انتخاب تونس عضوا بالمجلس الوزاري الإفريقي المعني بالأرصاد الجوية

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تعلم وزارة النقل، اليوم الخميس 16 ماي 2024 ، عن انتخاب تونس كعضو ممثل لمنطقة شمال افريقيا بالمجلس الوزاري الإفريقي المعني بالأرصاد الجوية للفترة 2024 - 2026، وذلك على إثر انعقاد أشغال الدورة العادية السادسة للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالأرصاد الجوية (AMCOMET-6) .



وإلى جانب تونس، سيضم المجلس الوزاري الإفريقي المعني بالأرصاد الجوية الأعضاء الاتي ذكرهم :

_ أوغندا: رئيس مكتب



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_ زمبيا: عضو ممثل لمنطقة افريقيا الجنوبية،

_ غانا : عضو ممثل لمنطقة افريقيا الوسطي،



وشارك في أشغال هذه الدورة احمد حمام المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي، حيث ان المعهد هو منشأة تحت إشراف وزارة النقل، والممثل الدائم لتونس لدى المنظمة العالمية للارصاد الجوية.



وتجدر الإشارة أنه تم إحداث مجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية (AMCOMET) خلال المؤتمر الوزاري الأول المنعقد بنيروبي- كينيا (فيفري 2010) ببادرة من الاتحاد الإفريقي والمنظمة العالمية للرصد الجوي في بيان وزاري صدر بالمناسبة وإعلان المجلس بمثابة الهيئة الحكومية المعنية بالأرصاد الجوية على المستوى الإفريقي منضوية تحت إشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي



وتتمثل المهمة الرئيسية لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية في ضبط السياسات والتوجّهات في ما يتعلق بتوفير خدمات الطقس والمناخ تلبية للاحتياجات المجتمعية مع التركيز على العمل التحسيسي في هذا الشأن.



كما يهدف المجلس إلى تعزيز قدرات البلدان الإفريقية على التكيّف مع تغيرات المناخ والظواهر المناخية القصوى من خلال تحسين خدمات الطقس والمناخ والتأكيد على أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، والتصرف في الموارد المائية، والحدّ من مخاطر الكوارث فضلا عن غيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل والطاقة والسياحة.



ومن مهامّ المجلس أيضا إيجاد إطار للتعاون وتأمين السلامة والتطور الاقتصادي والاجتماعي والقضاء على الفقر على مستوى القارة الإفريقية بالاعتماد على الحوكمة الرشيدة وتطبيقات علوم الأرصاد الجوية والمجالات العلمية ذات العلاقة.