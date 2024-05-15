بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة

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أخبار ذات صلة: الإذن بالاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة بناء على حالة التلبس (الناطق باسم ابتدائية تونس)...

وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أفاد مساء يوم الإثنين، بأنه تم الإذن بالاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة عملا بأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس.



قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد استنطاق المحامي مهدي زقروبة لاكثر من 3 ساعات اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه وذلك في القضية التى اتهم فيها بتعنيف عون آمن بالزي المدني بمقر المحكمة الابتدائية بتونس ...وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أفاد مساء يوم الإثنين، بأنه تم الإذن بالاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة عملا بأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس.

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وأوضح زيتونة أن المحامي المعني قام اليوم بالاعتداء بالعنف الشديد على عوني أمن داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس، كانا بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون، إضافة إلى محاولته إخراجهما بالقوة من المحكمة لتعطيل سير العدالة.



وأشار إلى تداول مقطع الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي وهو ما أكدته كاميرات المراقبة المركزة بمقر المحكمة، وفق تعبيره.



وأضاف أنه بناءً على حالة التلبس تم الأذن للفرقة المركزية الثانية بمباشرة أبحاث في الغرض، وجرى سماع عوني الأمن المتضررين والإذن بإجراء التساخير اللازمة، ليتم لاحقا التنقل وضبط المظنون فيه.



وكانت وزارة الداخلية أفادت، في وقت سابق من مساء يوم الإثنين، أن "الإجراء" الذي تمّ اتخاذه في شأن أحد المحامين من قبل النيابة العمومية يأتي على خلفية معاينتها لجريمة "هضم جانب موظف عمومي أثناء آدائه لمهامه"، وتعمّده رفقة محام ثان الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني أمن تابعين لإدارة الشرطة العدلية.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها مساء يوم الاثنين ، أن المحاميين المعنيين قاما بإخراج عوني أمن من مقرّ قصر العدالة ومنعاهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة.



وكان أعوان أمن أوقفوا، مساء اليوم الإثنين، المحامي مهدي زقروبة الذي كان متواجدا داخل دار المحامي بالعاصمة، وفق ما أفاد به المحامي سمير ديلو.



