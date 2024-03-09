إيرادات السّدود تشهد نقصا بـ750 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل العام

كشف المختصّ في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة، اليوم السبت 09 مارس 2024، في برنامج “اكسبراسو ويكاند” على اذاعة Express FM عن آخر الأرقام المتعلقة بالتساقطات والنسبة العامة لامتلاء السدود في البلاد التونسية.



وأكّد بن ريانة أن معدل إيرادات السدود يشهد نقصا بـ750 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل العام البالغ مليار و304 مليون متر مكعب، مضيفا أن نسبة امتلاء السدود إلى غاية يوم 08 مارس 2024 لا تمثل سوى 42.4 في المائة.







آخر الأرقام حول نسبة امتلاء السدود



معدل التساقطات

المخزون العام للسدودوأفاد بن ريانة بأنه منذ 1 سبتمبر 2023 وإلى غاية الأمس 08 مارس 2024، لم تدخل إلى السدود التونسية سوى 553 مليون متر مكعب من المياه.وأضاف أن مخزون السدود، إلى غاية يوم أمس، بلغ 856 مليون متر مكعب، أي بنسبة امتلاء 37 بالمائة، مشيرا إلى أن هناك زيادة بـ14 بالمائة مقارنة بيوم 8 مارس 2023، وهي زيادة تمثل 101 مليون متر مكعب.وفي مقابل ذلك أشار بن ريانة إلى تسجيل نقص بـ 141 مليون متر مكعب عن المعدل مقارنة بـ3 سنوات الفارطة.بلغت نسبة امتلاء سد سيدي سالم 40.8 بالمائة، إلى غاية يوم 08 مارس 2024، أي بمعدل 237 مليون متر مكعب، وفقا لأنيس بن ريانة.وبلغت نسبة امتلاء سد سيدي البراق 49.6 بالمائة أي بمعدل 142 مليون متر مكعب إلى حدود نفس الفترة، كما بلغت نسبة امتلاء سد بربرة 98 بالمائة بمعدل 59 مليون متر مكعب.أمّا سد سجنان فبلغت نسبة امتلائه 32 في المائة، إلى غاية يوم أمس 08 مارس 2024، أي بمعدل 42 مليون متر مكعب، وفقا لأنيس ين ريانة، الذي أفاد بأن سد سجنان كان له دور إيجابيّ في مجابهة الجفاف في السنة الفارطة.وأفاد بن ريانة بأن معدل تساقط الأمطار منذ 01 سبتمبر 2023 إلى غاية يوم 08 مارس 2024، هو 99.1 مليمتر، في وقت يعدّ المعدل العام 161.5 مليمتر، أي بنسبة عامة بلغت 61 في المائة.جغرافيا، سجّل الجنوب الغربي أقل نسبة تساقطات بـ 33 في المائة، أما الشمال الغربي فكانت “النسبة طيبة” بـ79 في المائة، وكانت المعدلات في حدود 280 مليمتر، وفقا لأنيس بن ريانة.