وزيرة العدل تستقبل رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء وتطّلع على نتائج أعمالها

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استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال، بعد ظهر اليوم بمقر الوزارة، أحمد اليحياوي رئيس اللّجنة المكلفة بالإشراف على مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء ( دورة أوت 2023 ) بحضور عضو ديوان الوزيرة، إلياس الميلادي، وقد مثّل اللقاء مناسبة، اطّلعت خلالها الوزيرة على النتائج النهائية لمناظرة الملحقين القضائيين، مثمّنة المجهودات المبذولة من قبل اللجنة، وما ميّز عملها من جدية وحرص على الالتزام بالضوابط القانونية و التقيّد بمعايير النزاهة والشفافية في كامل مراحل تنظيم المناظرة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. و أذنت الوزيرة بنشر النتائج النهائية للمناظرة.