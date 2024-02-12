حمام الأنف: القبض على امراة محل 7 مناشير تفتيش ومحكومة ب11 سنة سجنا

تمكنت أول أمس الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة من إيقاف إمرأة في العقد الرابع أصيلة إحدى المدن الداخلية قاطنة بحمام الأنف وذلك اثر نصب كمين بعد ورود معلومات مؤكدة بشأنها وأنها تتنقل بإسم مستعار للتضليل بالتحري معها تبين انها محل 7 مناشير تفتيش من أجل التحيل و إصدار صكوك بدون رصيد ومحكومة ب 11 سنة مع النفاذ العاجل .



كما تم إيقاف عدة أشخاص محل تفتيش من أجل الأضرار بملك الغير، الفرار من الجندية والسرقة.





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وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.

