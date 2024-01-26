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محاكمة المشرف على الجناح الاعلامي لداعش الارهابي بتونس

Publié le Vendredi 26 Janvier 2024 - 10:50 قراءة: 0 د, 25 ث
      
مثل اليوم امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة ؛ متهم مكلف بالجناح الآعلامي لداعش الارهابي في تونس حيث كان ينشأ عدة حسابات الكترونية وينزل فيها فيديوعات ومواد إعلامية تمجد أعمال تنظيم داعش الارهابي.

باستنطاق المتهم انكر ما نسب إليه بالرغم من مجابهته باعترافاته المسجلة عليه بحثا والمتمثلة في وولوجه الى مواقع التواصل الاجتماعي لتمجيد تنظيم داعش الارهابي وتنزيله لنص البيعة لداعش وارساله لعدة أصحاب حسابات الكترونية.

...

وقد قررت الدائرة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.


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