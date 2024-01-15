عبيد البريكي: "نحن غير معنيين بتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية"

قال امين عام حركة تونس الى الامام عبيد البريكي في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان الانتخابات الرئاسية يجب ان تكون في موعدها مهما حصل لان احترام المواعيد اهم شيء بالنسبة للقادة السياسيين.وأضاف " نحن غير معنيين بتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية لأننا حزب سياسي هدفه معاينة سياسات الرئيس واصلاحاته بعد الإجراءات الاستثنائية".وتابع "نحن سندعم أي مرشح تكون أهدافه متوافقة مع نهج الإصلاح السياسي وما تم اقراراه بعد 25 جويلية 2021".