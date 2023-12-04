فظيع في سيدي بوزيد : رفضه خطيبا لابنته فذبحه من الوريد الى الوريد ثم وجّه له اكثر من 24 طعنة

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جوهر القابسي في تصريح لباب نات اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 ،ان شاباً أقدم يوم السبت على قتل مواطن حيث ذبحه ثم سدد له اكثر من 24 طعنة بعد أن اقتحم منزله بجهة سيدي بوزيد مبينا أن القاتل لم يكتفي بذلك بل هاجم ابنة الهالك ووالدتها بسكين وسدد لهما عدة طعنات خلال عودتهما الى المنزل ثم لاذ بالفرار على متن سيارة كان سائقها ينتظره في الخارج .



وبين الناطق الرسمي ان الفتاة ووالدتها حالتهما الصحية مستقرة.





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وعن اسباب الجريمة الفظيعة بين محدثنا ان الاب الضحية رفض ان يكون القاتل خطيبا لابنته مؤكدا ان الابحاث متواصلة بخصوص القضية.