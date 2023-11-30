برهان بسيس يعلّق على خبر تحويل 30 مليار من تركيا لحسابه البنكي بعد التحاقه بقناة حنبعل!؟

نشر الخميس 30 نوفمبر، الاعلامي برهان بسيس في صفحته الرسمية على الفايسبوك تدوينة لنصاف حمامي ناشطة وهي كاتبة عامة لحركة شباب تونس المساند لمسار 25 جويلية تتحدث فيها عن تحويل مبلغ قدره 30 مليار من تركيا لحسابه البنكي بعد التحاقه بقناة حنبعل.واكتفى برهان بسيس بالضحك على هذا المنشور فيما تعددت التعليقات الساخرة التي طالب بعضها بدعم فريقه النادي الافريقي فيما طالبه ٱخرون بسلفة.