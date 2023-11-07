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حركة النهضة: نواجه ديونا مالية متراكمة بسبب استمرار غلق مقرنا الرئيسي

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 10:41 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قالت حركة النهضة الإثنين إنها تواجه صعوبات مالية بسبب استمرار غلق مقرها الرئيسي ما أدى إلى تراكم ديون متعلقة بالإيجار.
وقالت القيادية في الحزب زينب البراهمي في مؤتمر صحفي الاثنين إن المالك الأصلي للمقر الرئيسي طالب بمستحقاته المالية مقابل إيجار عدة أشهر لم يتم تسديدها وهي مبالغ كبيرة.
وأضافت أن استمرار غلق المقر أعاق جمع التبرعات من المنتسيبن للحزب وهو مصدر التمويل الوحيد وسداد مستحقات الإيجار والتأمين والتغطيات الاجتماعية.
وتابعت البراهمي "لا نعرف من سيقوم بدفع المستحقات المالية للمقر وزارة الداخلية أم وزارة العدل".
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