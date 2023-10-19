Babnet

رئاسة الحكومة تعلن انطلاق عمليات التدقيق في الانتدابات بداية من يوم 20 أكتوبر ل"تطهير" الادارة

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 12:32 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أفادت الخميس 19 أكتوبر، رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني أمضى 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر. وأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023.

وأشار البيان الي ان عمليات التدقيق ستشمل مختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و 25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة.

...

واوضح ان اللّجان المذكورة، كلّ في ما يخصّها، ستقوم باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ عملا بالقاعدة الأصولية التي مؤداها أنّ "الغشّ يُفسد كل شيء" وأنّ "ما بني على باطل فهو باطل".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275370


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 19 أكتوبر 2023 | 4 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:40
15:13
12:11
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
35°-22
27°-20
28°-19
32°-21
  • Avoirs en devises
    26174,6

  • (18 oct)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,35300 DT        1$ =3,18001 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct)   564,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*