رابطة الأبطال الافريقية: الترجي يجدد فوزه على راحيمو البوركيني بثلاثية نظيفة ويتأهل لدور المجموعات

تأهل الترجي الرياضي التونسي الى دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم اثر فوزه اليوم الأحد على ضيفه نادي راحيمو البوركيني بثلاثية نظيفة لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني.

وجات أهداف الترجي الرياضي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس، عن طريق حمزة الجلاصي في الدقيقة 33 والفرنسي فلوريان دانهو في الدقيقة 52 وأشرف الجبري في الدقيقة 72.

وكان الترجي الرياضي قد فاز في لقاء الذهاب قبل أسبوع بنتيجة هدف دون رد.





وسيكون الترجي الرياضي الممثل الوحيد لكرة القدم التونسية في دور المجموعات وذلك بعد انسحاب الاتحاد المنستيري بخسارته ذهابا وايابا أمام شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 3-0 في صفاقس و2-1 في الجزائر.



وتقام قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية يوم 3 نوفمبر المقبل بمدينة جوهنسبورغ بجنوب افريقيا.

