Babnet   Latest update 19:05 Tunis

رابطة الأبطال الافريقية: الترجي يجدد فوزه على راحيمو البوركيني بثلاثية نظيفة ويتأهل لدور المجموعات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fe6122a1d338.91285089_loqmjifhkengp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 19:05 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تأهل الترجي الرياضي التونسي الى دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم اثر فوزه اليوم الأحد على ضيفه نادي راحيمو البوركيني بثلاثية نظيفة لحساب اياب الدور التمهيدي الثاني.
وجات أهداف الترجي الرياضي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس، عن طريق حمزة الجلاصي في الدقيقة 33 والفرنسي فلوريان دانهو في الدقيقة 52 وأشرف الجبري في الدقيقة 72.
وكان الترجي الرياضي قد فاز في لقاء الذهاب قبل أسبوع بنتيجة هدف دون رد.

وسيكون الترجي الرياضي الممثل الوحيد لكرة القدم التونسية في دور المجموعات وذلك بعد انسحاب الاتحاد المنستيري بخسارته ذهابا وايابا أمام شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 3-0 في صفاقس و2-1 في الجزائر.

وتقام قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية يوم 3 نوفمبر المقبل بمدينة جوهنسبورغ بجنوب افريقيا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317358


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أوكتوبر 2025 | 4 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:31
15:05
12:10
06:37
05:10
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet36°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-21
23°-18
25°-17
27°-17
28°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    