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الاحتفاظ بمدير جهوي سابق لأملاك الدولة وخبير لدى المحاكم واخرين

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 09:36 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بمدير جهوي سابق لأملاك الدولة وبموظف بنفس الإدارة ، وبرئيس المصلحة الفنية لبلدية سبيبة، وبخبير لدى المحاكم، من أجل شبهة "استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة" ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية اتهامهم في قضية تتعلق بشبهات استغلال قطعة أرض تابعة للدولة بمعتمدية سبيبة، والتفويت فيها كقطعة ارض خاصة وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث .


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