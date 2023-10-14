أذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بمدير جهوي سابق لأملاك الدولة وبموظف بنفس الإدارة ، وبرئيس المصلحة الفنية لبلدية سبيبة، وبخبير لدى المحاكم، من أجل شبهة "استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة" ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية اتهامهم في قضية تتعلق بشبهات استغلال قطعة أرض تابعة للدولة بمعتمدية سبيبة، والتفويت فيها كقطعة ارض خاصة وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث .
الاحتفاظ بمدير جهوي سابق لأملاك الدولة وخبير لدى المحاكم واخرين
En continu...
السبت 14 أكتوبر 2023 | 29 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:18
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 38
31°
26°
الــرياح:
3.6 كم/س
21°
تونس
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
31°-21
31°-22
30°-21
35°-22
36°-24
الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 96 102) محرز الغنوشي: " امطار غزيرة قادمة.
( 67 372) هذا ما قررته محكمة التعقيب في القض
( 51 528) إصدار بطاقة إيداع في حق رئيسة الحز
( 44 120) قضية البنك الفلاحي... هذا ما تقرر
( 36 384) بق الفراش: علاقات جنسية "غريبة" مس
( 35 702) ايداع السائق الشخصي لعبير موسى ال
( 35 680) تعلقت به 18 قضية: هذا ما قرره القض
( 29 345) قتلى وجثث ملقاة في الشارع.. تفاصيل
( 27 636) هذا ما قرره القضاء في حق ابن الطبي
( 27 474) البوغديري: وزارة التربية في حاجة إ
( 26 483) احمد شفتر في تصريح صادم : سعيد غير
( 26 057) فيديو اليوم: محاولة براكاج فاشلة
( 25 828) زياد الهاني لرئيس الجمهورية: أسند
( 25 657) Mediapart: السنوار.. "براغماتي" أر
( 25 625) إنذار إسرائيلي لترحيل 1.1 مليون فل
( 24 832) مفتي الجمهورية يقوم بزيارة تدقيق ا
( 23 799) القضاء يصدر حكمه على علاء الشابي
( 23 176) ايقاف عبير موسي ونقلها الى مركز ال
( 21 860) شملت الأبحاث فيها الغنوشي وإطارات
( 21 836) صدور الأمر المتعلق بتحديد تراب أقا
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 275048