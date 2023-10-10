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حي هلال : محاصرة مجرم خطير تخصص النشل والسلب بسوق الملاسين

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 10:58 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تمكن أمس اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي من محاصرة وإيقاف مجرم خطير تخصص السلب والنشل ومحل 5 مناشير تفتيش .


وكان منطلق الابحاث في القضية على إثر تقدم شخص إلى مقر مركز الاستمرار بحي هلال والإعلام عن تعرضه أثناء تواجده بسوق الملاسين إلى عملية سرقة بالنشل وافتقد مبلغا ماليا قدره 1000 دينار مؤكدا تعرفه على المظنون فيه لكنه تحصن بالفرار.
...


بإنطلاق الابحاث ، أمكن في وقت وجيز بالتعريف بذي الشبهة بناء على المواصفات التي أم بها المتضرر الوحدات الأمنية وتحديد مكان تواجده بجهة الملاسين والقبض عليه وبحوزته مبلغ مالي قدره 550 دينار.

باقتياده الى مقر الوحدة الأمنية وعرضه على المتضرر تمكن من التعرف عليه من الوهلة الأولى رغم انكاره، وبتعميق التحريات معه اعترف بكل ما نسب إليه كما تولى والده إحضار بقية المبلغ المسروق المُقدر بـ 450 دينار، بإجراء المكافحة القانونية بينهما أصر المعني على التتبع العدلي ضده وتم في الغرض تسليمه كامل المسروق.

بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 05 مناشير تفتيش من أجل "السرقة والاعتداء بالعنف الشديد" وإستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "السرقة الموصوفة".


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