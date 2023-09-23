بدء الإعتدال الخريفي اليوم السبت

يبدأ اليوم السبت، الاعتدال الخريفي لهذا العام، فتتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار، مع تعامد أشعة الشمس مع خط الاستواء.



خريف هذا العام سيستمر فلكيا 89 يوما، و20 ساعة، و44 دقيقة حتى 21 ديسمبر المقبل موعد الانقلاب الشتوي.





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ويشهد الخريف أنماطاً جوية متعددة، وتبدأ درجات الحرارة فيه بالانخفاض التدريجي مع تباين حراري واضح سواء خلال ساعات النهار أو الليل، ومع نهايات الخريف تزداد فرص تشكل الصقيع وتساقط الثلج في بعض المناطق، خاصة مع تشكل منخفضات يترافق معها جبهات باردة.