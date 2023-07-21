أورنج تونس الشريك الرسمي لمهرجانات الحمامات وبنزرت الدوليين

بلاغ صحفي - في إطار سعيها المتواصل للنهوض بالقطاع الثقافي ودعم الثقافة في بلادنا، وقّعت أورنج تونس اتفاقيتي شراكة مع مهرجاني الحمامات وبنزرت الدوليين.

وفي هذا الإطار ستكون أورنج تونس الشريك الرسمي لمهرجاني الحمامات في دورته الـ57 وبنزرت في دورته 40.

وخلال فعاليات حفل التوقيع، عبّر السيّد تييري مايي المدير العام لشركة أورنج تونس والسيّد نجيب الكسراوي مدير مهرجان الحمامات الدولي عن سعادتهما بتمديد اتفاقية الشراكة بين الطرفين.

وفي ذات السياق وضمن إستراتيجية أورنج تونس الهادفة إلى دعم الثقافة والتظاهرات الفنية في تونس من خلال مواصلة دعم مهرجان القصرين للشباب ومهرجان دقة الدولي، تمّ توقيع شراكة جديدة مع مهرجان بنزرت الدولي.



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وخلال فعاليات حفل التوقيع الثاني مع السيّد سامي الحنيني مدير مهرجان بنزرت الدولي، أعرب السيّد تييري مايي المدير العام لشركة أورنج تونس عن رغبته في مواصلة دعم الثقافة في مختلف جهات الجمهورية.

وتوفر أورنج تونس لجمهور المهرجانات العديد المفاجآت والعروض مع منحهم الحصول على تجربة رائعة ومشاركتهم أجواء الفرحة والذكريات الاستثنائية لسهرات المهرجانات.

