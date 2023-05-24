في قضية جديدة .. مريم الدباغ امام القضاء

باشرت اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 الدائرة السابعة جناحي النظر في قضية تصدير بضاعة محجرة شملت الأبحاث فيها الأنستغراموز مريم الدباغ وبالمناداة عليها حضرت جلسة المحاكمة رفقة محاميها الاستاذ بلال التازني الذي طلب التأخير لتقديم الصلح مع الديوانة، فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 5 جويلية المقبل.
وللإشارة فان مريم الدباغ تم الافراج عنها أول شهر ماي من قبل دائرة الشيكات بالمحكمة الإبتدائية بتونس بعد أن قدم محاميها الاستاذ التازني ما يفيد تسوية وضعية عدد من الشيكات وخلاصها جميعا ...
وللإشارة فان مريم الدباغ تم الافراج عنها أول شهر ماي من قبل دائرة الشيكات بالمحكمة الإبتدائية بتونس بعد أن قدم محاميها الاستاذ التازني ما يفيد تسوية وضعية عدد من الشيكات وخلاصها جميعا ...
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