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والدة صاحب صورة حامل المنشار... من ظهر في فيديو الشغب بملاعب رادس ليس ابني

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 08:03 قراءة: 0 د, 56 ث
      
نفت والدة صاحب صورة حامل المنشار في ملعب رادس أن يكون ابنها هو الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يفكّك أحد أبواب ملعب رادس... وفي تصريح لاذاعة IFM صباح اليوم الثلاثاء, أكدت أن ابنها كان مرفوقا بطفلة مؤكدة أنه لا علاقة له بأعمال الشغب...

وكان مصدر في وزارة الداخلية صرح يوم الاثنين إن الشرطة ألقت القبض على شاب انتشرت مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل منشارا كهربائيا في ملعب الترجي خلال أحداث شغب شهدتها مواجهة أمام شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أول أمس السبت في رادس.



وتأهل الترجي إلى الدور قبل النهائي رغم التعادل 1-1 في مباراة تأخر شوطها الثاني نحو 40 دقيقة بسبب الشغب.

وخلال الاستراحة‭ ‬بين الشوطين حدثت اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى مشجعون ألعابا نارية نحو أرضية الملعب، وتدخّل عناصر الإطفاء لإخماد حرائق بسيطة.

وكانت تقارير قالت إن مستودعا تابعا للملعب الأولمبي في رادس تعرض خلال الشغب للنهب وسرقة بعض المعدات، ومن بينها‭ ‬المنشار الكهربائي، إضافة إلى عجلة جرار مطاطية كبيرة الحجم تم إشعالها لاحقا في أحد مداخل الملعب.



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