وزير الدّاخليّة يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب

استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقي اليوم الخميس 23 مارس 2023 بمقرّ الوزارة الأمين العام لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب الدّكتور محمد بن علي كومان بحضور ثلة من الإطارات العليا بوزارة الدّاخليّة.

ووفق بلاغ للداخلية, كان اللقاء فرصة عبّر من خلالها وزير الدّاخليّة عن تقديره لما يبذلهُ الأمين العام لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب من مجهود في سبيل إنجاح مختلف الدّورات والاجتماعات ولا سيّما منها اجتماع الدورة 40 لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب الذي انعقد بداية من شهر مارس الحالي ببلادنا، مؤكّدا عن استعداد الوزارة لمواصلة تقديم كلّ الدّعم والمساندة للأمانة العامّة لتسهيل مهامها بما يخدم العمل الأمني العربي المشترك.



