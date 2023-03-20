جلبت يوم الجمعة 17 مارس 2023 الوحدات الأمنية تحت حراسة أمنية مشددة الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الارهابي مروان البوغانمي وذلك لمحاكمته في قضية تعلقت بنقله لشحنات السلاح والمتفجرات والازياء العسكرية لارهابيي الكاف.



هذا ومثل معه متهمين اخرين محالين بحالة سراح كانوا على علم بتنقلاته لكنهم لم يعلموا الوحدات الأمنية بذلك ،وقد تم تاخير القضية لجلسة افريل القادم للقيام باجراءات تسخير محامي لأحد المتهمين باذن من النيابة العمومية .





وللتذكير فأن العنصر الإرهابي الخطير مروان البوغانمي الذي نجحت وحدات الامن الوطني بالكاف في ايقافه يوم 6 اكتوبر 2014 اعترف في محضر البحث بنقله لشحنة من الاسلحة المعدّات العسكرية وشبه العسكرية الى العناصر الإرهابية المتواجدة في جبال الكاف والقصرين بعد التنسيق المسبق مع العنصر الإرهابي صخر ابو لقمان، هذا و كشف الارهابي مروان البوغانمي عن مخطط إرهابي كان يعتزم عنصر ارهابي مفتش عنه تنفيذه ضد المؤسسة الأمنية،و اثبتت التحقيقات مع البوغانمي انه على علاقة مع الارهابي الخطير لقمان ابو صخر والمتهم بتمويل وتسليح كتيبة عقبة ابن نافع اضافة الى حجز معدات وتجهيزات شبه عسكرية كان ينوي تسليمها الى المجموعات الارهابية المتحصنة بجبل الكاف كما كان على علاقة مع الارهابي الخطير لقمان ابو صخر والمتهم بتمويل وتسليح كتيبة عقبة ابن نافع اضافة الى حجز معدات وتجهيزات شبه عسكرية كان ينوي تسليمها الى المجموعات الارهابية المتحصنة بجبل الكاف.





وبينت الأبحاث ان الارهابي خطير جدا ويشرف على أحد اجنحة الدعم اللوجستي والتسليح لكتيبة عقبة ابن نافع ويستعمل في نشاطه للتسليح سيارة تجارية تم حجزها للغرض وهي معد لاخفاء الأسلحة وقد تم حجز معدات وتجهيزات شبه عسكرية وأسلحة كان بصدد ايصالها الى الخلايا الرهابية بالكاف اليوم الموالي لايقافه بأمر من لقمان أبو صخر الذي التقاه منذ مدة بأطراف جبال القصرين



وقد حالت عملية إيقاف البوغانمي دون وصول شحنة من الأسلحة من القصرين الى الخلايا الارهابية المتحصنة بجبال الكاف.



وعلى ضوء البحث مع الارهابي مروان البوغانمي تم ايقاف نضيره عز الدين التليلي اصيل اكودة من ولاية سوسة الذي اعترف بعلمه بمخطط اغتيال أمنيين بالقصرين والقيروان.



