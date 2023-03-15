عزة سليمان تتهم مرام بن عزيزة باستعمال "السحر والبوخوخو" للاضرار بها

واشارت السليماني الي ان بن عزيزة تحاول الاضرار بها بسبب علاقتها مع طليقها قائلة " يا وخيتي عندكم 3 سنين مطلقين ....تو ما لقيت بيها وين وليت ساحرات وبوخوخو وشعوذة...والله شي يسخف.." وتابعت موجهة كلامها لبن عزيزة " البوخوخو الي تعمل فيه بش تحطمنا دورو واعملو سيقارو بعد الفطور.يذكر ان عزة سليمان كانت دخلت في علاقة مع طليق مرام بن عزيزة وأعلنت خطبتها قبل ان تعلن لاحقا الانفصال عنه فيما تروج بعض الاخبار عن تواصل العلاقة بينهما.