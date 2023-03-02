هذا ما قرره القضاء العسكري في حق راشد الخياري

جلبت اليوم الخميس 02 مارس 2023 الوحدات الأمنية الى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس الناىب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري وذلك لمحاكمته في قضية تعلقت بتشكيكه في الحملة الانتخابية الرئاسية المتعلقة برئيس الجمهورية قيس سعيد .



وحضر محامو الخياري و تمسكوا بإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به مع استكمال نصه برفع مفعول بطاقة الايداع الصادرة عن المحكمة الابتدائية التي ولئن أقرت عدم اختصاصها الا انها ابقت عليها.



وباعطاء الكلمة للنيابة العسكرية طلبت نقض الحكم والمحاكمة.





وبعد المرافعات قررت الدائرة حجز القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة.





