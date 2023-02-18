ما خفي أعظم- تونس الايادي الخفية: تحقيق على قناة الجزيرة يكشف تسريبات ووثائق لمتورطين في التسفير

ما خفي أعظم- تونس الايادي الخفية: تحقيق على قناة الجزيرة يكشف تسريبات ووثائق لمتورطين في التسفير

Publié le Samedi 18 Février 2023 - 11:54 قراءة: 0 د, 23 ث
      
بثت الجمعة 17 فيفري، قناة الجزيرة البرنامج التحقيقي ما خفي أعظم تحت عنوان تونس الايادي الخفية الذي تم خلاله الكشف عن تسريبات صوتية ووثائق حصرية حول ملف التسفير وعمليات مفبركة حسب ما جاء في التحقيق.

وبخصوص ملف التسفير بثت القناة تسريبات صوتية لأمني معزول مع شخصية تحمل اسم محمد اللبناني ينسق فيها الطرفان بخصوص استئجار طائرات لتسهيل عمليات التسفير.

كما بثت تسريبات أخرى أكدت من خلالها ان الامني المعزول المشار اليه قام ايضا بتسريب معلومات أمنية حساسة للخارج.


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