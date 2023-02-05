الداخلية توضّح سبب'منع بافون من السّفر' والأخير يعتبر ان ما يحدث في تونس 'عبث'

أكد المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، لاذاعة شمس اف ام، انه خلافا لما صرح به الرئيس السابق لهيئة الانتخابات، نبيل بافون حول "منعه من السفر من قبل الوحدات الامنية التابعة لمطار تونس قرطاج بسبب اتخاذ إجراء حدودي "s17" في شأنه"، أن الأمر يتعلق بضرورة تحيين المعني لوثائقه حتى تكون مطابقة لصفته الحالية وهو إجراء معمول به تجاه جميع المواطنين في كنف المساواة أمام القانون والتراتيب المعمول بها في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات.وكان الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون أكد أنه مُنع من العودة إلى ممارسة مهنته كعدل منفذ دون أسباب حسب قوله.وأكد بفون، في مقطع فيديو نشره يوم السبت 04 فيفري 2023، على صفحته الخاصة على الفيسبوك، أنه مُنِع أيضا من السفر بسبب الإجراء الحدودي "S17".وقال بفون إنه ظل ممنوعا من ممارسة مهنته لمدة 8 أشهر وتلقى مؤخرا عقد عمل في مؤسسة دولية مُحترمة في المجال الانتخابي للسفر إلى موريتانيا التي تستعد لإجراء انتخابات لكن تم اليوم منعه من السفر.وأوضح بفون أنه خلال توجهه إلى المطار تم إعلامه بمنعه من السفر لأن المهنة في جواز سفره لا تتطابق مع مهنته الحالية .واعتبر نبيل بفون ما حدث معه تنكيل وشدد على أن "كل مُر سيمُر وما يدوم في الواد كان حجرو" وتابع "لو دامت لغيرك لما وصلت إليك" وفق تعبيره.وأضاف الرئيس السابق لهيئة الانتخابات "ما يحدث في تونس عبث ولا يمكنني التعاطي معه وأعجز أمام هذا العبث ولكن العبث لن يتواصل إلى مدة طويلة وكل الأمور ستتغير".