فظيع في سيدي حسين... العثور على جثة امراة مقطوعة الى نصفين داخل برميل

Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 - 08:52 قراءة: 0 د, 22 ث
      
عثر صباح اليوم أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين على جثة امراة في العقد الخامس مقطوعة الى نصفين ومخفية داخل برميل بمنزلها بالجهة،وقد تمكنت الوحدات الأمنية من القبض على الجاني وهو ابنها الذي اعترف بتفاصيل الجريمة مبينا انه بعد أن قتلها بعدة طعنات بسكين قطع الجثة الى نصفين ووضعها في برميل ثم سكب فوقها مادة الأسمنت حتى لا يتم التفطن لها...

وقد اذنت النيابة العمومية برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي والاحتفاظ بالمتهم .


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 260665

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 27 Janvier 2023 à 09h 04m |           
Devant un crime pareil...l'innocence meme perd courage !



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